Adua Del Vesco | età | altezza | peso | nome vero | fidanzato tedesco | ex famosi | i guai con la salute

Adua Del Vesco è il nome d'arte della giovanissima e bellissima Rosalinda Cannavò. L'attrice siciliana ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione a soli 16 anni quando, dopo un periodo come ballerina, si traferisce a Roma per prendere parte ai primi provini, pronta ad inseguire il suo vero sogno. La grande occasione arriva presto e nel 2012 entra a far parte del cast della fiction di Canale 5, L'onore e il Rispetto, trovando così la popolarità. La Del Vesco è molto legata alla famiglia e alla sua Sicilia. Il padre è un macellaio, la madre una casalinga. Ha una sorella maggiore di 8 anni più grande. Anche la bellissima Adua Del Vesco è seguitissima sui social, dove mostra a tutti il ...

