Adriana Volpe si accascia a terra durante la diretta: “Continua tu…” (Di lunedì 14 settembre 2020) Adriana Volpe durante una recente puntata di “Ogni mattina” lascia tutti basiti per un gesto inaspettato. Ecco cosa è successo Ogni mattina con Adriana Volpe e Alessio Viola Dopo l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, Adriana Volpe è al timone, insieme al giornalista della redazione di SkyTg24 Alessio Viola, del contenitore mattutino di TV8, … L'articolo Adriana Volpe si accascia a terra durante la diretta: “Continua tu…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020)una recente puntata di “Ogni mattina” lascia tutti basiti per un gesto inaspettato. Ecco cosa è successo Ogni mattina cone Alessio Viola Dopo l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia,è al timone, insieme al giornalista della redazione di SkyTg24 Alessio Viola, del contenitore mattutino di TV8, … L'articolosila: “Continua tu…” proviene da www.meteoweek.com.

Fagottinas_aunt : RT @GretaSmara: Giancarlo Magalli che pensa di essere figo continuando a lanciare frecciatine ad Adriana Volpe... Aspettando il prossimo sf… - GretaSmara : Giancarlo Magalli che pensa di essere figo continuando a lanciare frecciatine ad Adriana Volpe... Aspettando il pro… - GretaSmara : Giancarlo Magalli che pensa di essere figo continuando a lanciare frecciatine ad Adriana Volpe... Aspettando il pro… - vincycernic95 : Stasera inizia il #GFVIP e momento nostalgia ripensando a come Adriana Volpe e Antonella Elia finsero palesemente d… - Maria68674722 : @domenicalive Noto con piacere che anche lui è invecchiato, non credo che l' ex moglie si sia inventata tutto, a… -