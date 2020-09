“A ottobre e novembre una maggiore mortalità in Europa”: l’allarme dell’Oms (Di lunedì 14 settembre 2020) Coronavirus, Hans Kluge (Oms): In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità in Europa. Coronavirus, l’Oms prevede una maggiore mortalità in Europa tra ottobre e novembre. L’allarme viene dal direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della Sanità Hans Kluge che ha pronosticato un aumento della mortalità in Europa nei prossimi mesi di ottobre e novembre. L’aumento dei decessi sarebbe legato ai nuovi casi registrati in Europa nel corso di queste settimane. Coronavirus, Kluge (Oms): In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità in Europa “Diventerà più difficile. In ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020) Coronavirus, Hans Kluge (Oms): Invedremo unamortalità in Europa. Coronavirus, l’Oms prevede unamortalità in Europa tra. L’allarme viene dal direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della Sanità Hans Kluge che ha pronosticato un aumento della mortalità in Europa nei prossimi mesi di. L’aumento dei decessi sarebbe legato ai nuovi casi registrati in Europa nel corso di queste settimane. Coronavirus, Kluge (Oms): Invedremo unamortalità in Europa “Diventerà più difficile. In ...

