A Milano manca il personale, le medie più penalizzate (Di lunedì 14 settembre 2020) A Milano, i sindacati della scuola erano in piazza per protestare prima ancora che il primo giorno di scuola finisse. Motivo: le cattedre vuote. Come ampiamente previsto. «Ripartita sì, ma in modalità ridotta: tutta colpa della mancanza di personale. Inutile negarlo, in Lombardia è andata così». Inequivocabili le parole di Tobia Sertori, segretario generale di Flc Cgil Lombardia. Con i posti lasciati vacanti da insegnanti e personale Ata, in una delle regioni più colpite dal Covid la prima campanella ha … Continua L'articolo A Milano manca il personale, le medie più penalizzate proviene da il manifesto.

