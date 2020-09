A Los Angeles un uomo ha sparato a due poliziotti. Trump si scaglia contro l’aggressore: “Animali da colpire duramente” (Di lunedì 14 settembre 2020) Sabato sera, 12 settembre, un uomo ha sparato diversi proiettili contro due agenti della polizia a Compton, 25 km a sud di Los Angeles. Le vittime, un uomo e una donna di 24 e 31 anni, sono in condizioni critiche dopo diverse operazioni chirurgiche. Nel video dell’agguato, registrato da una telecamera di sorveglianza, si vede un uomo armato avvicinarsi alla pattuglia della polizia. Una volta vicino al finestrino spara numerosi colpi e scappa. “È stato un agguato preparato in modo vile”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Los Angeles, Alex Villanueva, prima di annunciare una ricompensa da 100mila dollari per chi darà informazioni su chi ha sparato. Le parole di Trump Il video è stato ripreso ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 settembre 2020) Sabato sera, 12 settembre, unhadiversi proiettilidue agenti della polizia a Compton, 25 km a sud di Los. Le vittime, une una donna di 24 e 31 anni, sono in condizioni critiche dopo diverse operazioni chirurgiche. Nel video dell’agguato, registrato da una telecamera di sorveglianza, si vede unarmato avvicinarsi alla pattuglia della polizia. Una volta vicino al finestrino spara numerosi colpi e scappa. “È stato un agguato preparato in modo vile”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Los, Alex Villanueva, prima di annunciare una ricompensa da 100mila dollari per chi darà informazioni su chi ha. Le parole diIl video è stato ripreso ...

