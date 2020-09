6 persone positive nella Casa di Cura Cavalieri: l’annuncio del Presidente del III Municipio (Di lunedì 14 settembre 2020) “Alla Casa di Cura Cavalieri, in via Pacchiarotti, sono state riscontrate sei persone positive. La ASL ha già attivato le procedure previste, con analisi del cluster e trasporto negli alberghi Covid dei positivi”. A renderlo noto Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. 6 persone positive nella Casa di Cura Cavalieri: l’annuncio del Presidente del III Municipio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) “Alladi, in via Pacchiarotti, sono state riscontrate sei. La ASL ha già attivato le procedure previste, con analisi del cluster e trasporto negli alberghi Covid dei positivi”. A renderlo noto Giovanni Caudo,del III, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. 6di: l’annuncio deldel IIIsu Il Corriere della Città.

CorriereCitta : 6 persone positive nella Casa di Cura Cavalieri: l’annuncio del Presidente del III Municipio - robertopontillo : RT @Open_gol: ?? Con +1.008 nuove diagnosi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 39.187. Il boll… - Open_gol : ?? Con +1.008 nuove diagnosi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 39.187.… - glr_90 : @Marcopierini10 @AlessioBuzzanca @jacopo_iacoboni Credo sfugga quanto sia pericoloso limitare la libertà di espress… - clevdia : @BlackyV6 @trashloger Grazie delle belle parole, per fortuna ci sono persone come te che donano positive vibes?? -

Ultime Notizie dalla rete : persone positive Sorso, due nuovi casi di coronavirus: 14 le persone positive Sassari Oggi Bollettino Covid: 1.008 nuovi casi, i decessi sono 14. Pochi i tamponi effettuati

Cala il numero di nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Nel bollettino della Protezione Civile di ieri erano 1.458, mentre in quello di oggi arrivano a 1.008. I nuovi decessi invece sono stati 14. I ...

Covid: Polignano, contagi salgono a 168

(ANSA) - BARI, 14 SET - Sono aumentati a 168 i casi di positività emersi dal focolaio nell'azienda agricola 'Sop' di Polignano a Mare (Bari). Secondo i dati riportati dall'epidemiologo Pier Luigi Lopa ...

Cala il numero di nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Nel bollettino della Protezione Civile di ieri erano 1.458, mentre in quello di oggi arrivano a 1.008. I nuovi decessi invece sono stati 14. I ...(ANSA) - BARI, 14 SET - Sono aumentati a 168 i casi di positività emersi dal focolaio nell'azienda agricola 'Sop' di Polignano a Mare (Bari). Secondo i dati riportati dall'epidemiologo Pier Luigi Lopa ...