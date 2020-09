34 Idee geniali per creare e decorare zucche glamour senza intaglio e senza fatica! (Di lunedì 14 settembre 2020) 34 Idee geniali per creare e decorare le zucche glamour senza intaglio e senza fatica! Ami le zucche da decorare per l’autunno o per Halloween? Ecco alcuni modi geniali per ottenere fantastiche decorazioni evitando pasticci e con risultati eccellenti. 1. Gambo oppure naso? In questa immagine è possibile notare che il gambo della zucca è stato sfruttato per realizzare il naso. La zucca centrale ha occhi e bocca dipinti, e i denti sono stati realizzati con il riciclo degli stecchi per gelato. Credit foto 2. Riciclo vecchia calza di nylon In questo foto tutorial è mostrato passo, passo come realizzare una zucca ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 14 settembre 2020) 34perleAmi ledaper l’autunno o per Halloween? Ecco alcuni modiper ottenere fantastiche decorazioni evitando pasticci e con risultati eccellenti. 1. Gambo oppure naso? In questa immagine è possibile notare che il gambo della zucca è stato sfruttato per realizzare il naso. La zucca centrale ha occhi e bocca dipinti, e i denti sono stati realizzati con il riciclo degli stecchi per gelato. Credit foto 2. Riciclo vecchia calza di nylon In questo foto tutorial è mostrato passo, passo come realizzare una zucca ...

StefanoMadara : @stemolinaradio Servivano tutti questi mesi e le idee geniali delle eminenze del CTS per usare il caro, vecchio ed… - cosenoditi : @mariambuIa NON IMPORTA HAI IDEA DI QUANTO PAGHEREI PER AVERE QUESTE IDEE GENIALI POTREI MANTENERMI SOLO TRADUCENDO E LOCALIZZANDO ?????????????? - Lacie1530 : La battaglia di propaganda mi mancava Finalmente si ride un po'?? Prussia e le sue idee geniali - LongoLia : Io a 13 anni: da grande avrò delle idee geniali e sarò una grande imprenditrice Io a 23 anni: dovrei comprare una f… - sparklewithme22 : @IansoIo sempre pronta a dare idee geniali FREEZE FRAAAAAAAAME -

Ultime Notizie dalla rete : Idee geniali 34 Idee geniali per creare e decorare zucche glamour senza intaglio e senza fatica! NonSoloRiciclo Facebook offre 50 mila dollari a chi avrà un’idea geniale

Il social network Facebook ha recentemente fatto sapere di aver messo a disposizione la cifra di 50 mila dollari da dare a chi avrà la migliore idea su come utilizzare il più grande database esistente ...

Un cappotto anti Covid, l'idea geniale in caso di pioggia (e di seconda ondata)

Se volete proprio stare sicuri di non essere contagiati dal Coronavirus, magari in autobus andando al lavoro, allora sappiate che in un atlier di Roma hanno realizzato un capo che fa per voi: il trenc ...

Il social network Facebook ha recentemente fatto sapere di aver messo a disposizione la cifra di 50 mila dollari da dare a chi avrà la migliore idea su come utilizzare il più grande database esistente ...Se volete proprio stare sicuri di non essere contagiati dal Coronavirus, magari in autobus andando al lavoro, allora sappiate che in un atlier di Roma hanno realizzato un capo che fa per voi: il trenc ...