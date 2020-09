10 domande a Eliana Michelazzo | dal coronavirus al Prati Gate

Leggi su yeslife

(Di lunedì 14 settembre 2020)si è raccontata a 360° in una video interista a YesLife. Dalla malattia trascorsa in casa fino all’esperienza che l’ha portata al successo ed i progetti per il futurosi è fatta conoscere tramite la tv nel lontano 2009 tramite la sua partecipazione a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice … L'articolo proviene da YesLife.it.