Zingaretti alla Festa dell’Unità | “Siamo noi l’unico argine alle destre”

È il segretario Nicola Zingaretti che chiude la Festa nazionale del Partito Democratico di Modena. In platea ministri e vice ministri. C'è Enzo Amandola ma anche Andrea Orlando che dal comizio conclusivo ha chiesto una fase nuova dopo le elezioni regionali. Il leader dem sa che il momento è quanto mai delicato: ci sono regioni in bilico nel voto di domenica e lunedì prossimi, c'è una fetta del partito che soffre lo stare insieme ai Cinque Stelle ma c'è soprattutto il tema delle alleanze edei rapporti a sinistra tra ex e fuoriusciti venuto fuori dopo l'intervista del direttore di TPI Giulio Gambino al governatore della Regione Emilia Romagna Bonaccini. Così Zingaretti, chiude la Festa dell'Unità di Modena e attacca ...

