Wonder Woman 1984: nel film Gal Gadot ha dovuto correre alla velocità di Usain Bolt (Di domenica 13 settembre 2020) Gal Gadot ha raccontato alcuni retroscena riguardanti Wonder Woman 1984, in particolare la sequenza nella quale ha dovuto correre alla stessa velocità di Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo. In Wonder Woman 1984, film la cui uscita è stata rimandata nuovamente Gal Gadot ha dovuto correre alla stessa velocità del campione olimpico Usain Bolt (ovviamente non senza un aiuto) come raccontato dalla stessa protagonista del film diretto da Patty Jenkins. La notizia dell'ennesimo rinvio riguardante l'uscita di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 settembre 2020) Galha raccontato alcuni retroscena riguardanti, in particolare la sequenza nella quale hastessa velocità di, l'uomo più veloce del mondo. Inla cui uscita è stata rimandata nuovamente Galhastessa velocità del campione olimpico(ovviamente non senza un aiuto) come raccontato dstessa protagonista deldiretto da Patty Jenkins. La notizia dell'ennesimo rinvio riguardante l'uscita di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984: nel film Gal Gadot ha dovuto correre alla velocità di Usain Bolt… - Angeloman70 : @LasignoraDani Ma se c'è Wonder Woman vicino... Poi anche ai mariti tocca fare Superman quando è il loro turno. Io… - Tommy_JP_91 : RT @QLexPipiens: Tu scherzi, ma nella serie sui supereroi Boys, di Netflix, l'eroina chiaramente ispirata a Wonder Woman (non potevano chia… - Jensencms_ : @scofieldcms No patriota credo sua la brutta copia di Superman e Queen maeve quella di Wonder woman. A -train è… - CarloCoratelli : Wonder Woman - L'attacco delle amazzoni 4 (Planeta De Agostini) -