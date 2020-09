"Willy, Salvini, Ceccardi e Ku Klux Klan". Sapete chi lo ha detto? La Maglie bombarda il Pd (Di domenica 13 settembre 2020) Un "inqualificabile personaggio". Maria Giovanna Maglie punta il dito contro Enrico Rossi, governatore uscente del Pd in Toscana. "Un ragazzo nero di 21 anni è stato massacrato a Colleferro da 4 picchiatori vicini a gruppi di estrema destra", ha scritto Rossi sui social, parlando dell'omicidio di Willy Monteiro, "ennesimo episodio di razzismo che avviene nel nostro Paese". La colpa, ovviamente, è di chi "alimenta un clima di odio contro chi è diverso". Nomi e cognomi: "Bisognerebbe chiedere a Salvini e a Ceccardi se pensano che razzismo e antirazzismo siano cose non attuali". Quindi la bassezza contro la candidata governatrice del centrodestra: "Da sindaca ha celebrato il 25 aprile con figuranti in piazza vestiti e armati da nazisti. Chissà, se diventasse presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Un "inqualificabile personaggio". Maria Giovannapunta il dito contro Enrico Rossi, governatore uscente del Pd in Toscana. "Un ragazzo nero di 21 anni è stato massacrato a Colleferro da 4 picchiatori vicini a gruppi di estrema destra", ha scritto Rossi sui social, parlando dell'omicidio diMonteiro, "ennesimo episodio di razzismo che avviene nel nostro Paese". La colpa, ovviamente, è di chi "alimenta un clima di odio contro chi è diverso". Nomi e cognomi: "Bisognerebbe chiedere ae ase pensano che razzismo e antirazzismo siano cose non attuali". Quindi la bassezza contro la candidata governatrice del centrodestra: "Da sindaca ha celebrato il 25 aprile con figuranti in piazza vestiti e armati da nazisti. Chissà, se diventasse presidente ...

NicolaPorro : Matteo #Salvini prima assalito in Toscana, poi zittito a Torre Del Greco. Eppure a sinistra qualcuno è contento: si… - LegaSalvini : #SALVINI: 'DA PAPÀ E ITALIANO CHIEDO GIUSTIZIA E PREGHIERA PER WILLY' - LegaSalvini : 'GALERA A VITA PER GLI INFAMI ASSASSINI', LE PAROLE DI #SALVINI SU WILLY MONTEIRO - Pier94_ : RT @pierpi13: Se Willy Monteiro fosse stato bianco e gli assassini immigrati, al funerale Salvini avrebbe celebrato la messa. - Polemichino : RT @pierpi13: Se Willy Monteiro fosse stato bianco e gli assassini immigrati, al funerale Salvini avrebbe celebrato la messa. -