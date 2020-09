Willy Monteiro Duarte | tutte le offerte raccolte al funerale in beneficenza alla Caritas

(Di domenica 13 settembre 2020) La famiglia di, il 21enne ucciso nella rissa di Colleferro, ha deciso di devolvereledurante la messa per i funerali del figlio. Una decisione che è stata annunciata nel corso della cerimonia dal vescovo di Tivoli e Palestrina, monsignor Mauro Parmeggiani. Unmolto sentito e partecipato, quello del giovane, al quale anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, hanno partecipato indossando, come richiesto dai familiari, una maglietta o una camicia bianca. Colore che nella tradizione capoverdiana, Paese d’origine del 21enne, viene indossato come segno di ...

Grazie di cuore alla famiglia Monteiro per aver devoluto le offerte raccolte durante il funerale di Willy a Caritas. Oggi si celebra il funerale di Willy Monteiro Duarte. L'ultimo a pagare con la vita il clima d'odio di questo paese.

I legali dei fratelli Bianchi hanno chiesto di prolungare il loro isolamento in carcere per paura di ritorsioni da parte degli altri detenuti. A una settimana dall’arrivo nel carcere di Rebibbia dei f ...FOGGIA - «Donato è morto come Willy, pestato brutalmente, ma su di lui si sono spenti i riflettori e i suoi "assassini sono liberi come niente fosse: non devono esistere morti di serie A e di serie B» ...