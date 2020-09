Volley maschile, semifinale Supercoppa 2020: Trento batte Civitanova al tie-break (Di domenica 13 settembre 2020) Si è conclusa la prima semifinale di andata della Supercoppa maschile 2020 di Volley tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, vinta dai padroni di casa per 3-2 (21-25, 25-19, 16-25, 25-21, 15-9). Partita iniziata con grande intensità da entrambe le squadre, con Trento che si è spenta nel terzo set, salvo poi approfittare del calo di ritmo di Civitanova nella frazione successiva. Vittoria rimandata dunque al tie-break, dove uno scatenato Nimir trascina Trento al successo. Strada in salita verso la finale dunque per Civitanova, che nella gara di ritorno proverà certamente a ribaltare il risultato. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La cronaca del ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Si è conclusa la primadi andata delladitra Itas Trentino e Cucine Lube, vinta dai padroni di casa per 3-2 (21-25, 25-19, 16-25, 25-21, 15-9). Partita iniziata con grande intensità da entrambe le squadre, conche si è spenta nel terzo set, salvo poi approfittare del calo di ritmo dinella frazione successiva. Vittoria rimandata dunque al tie-, dove uno scatenato Nimir trascinaal successo. Strada in salita verso la finale dunque per, che nella gara di ritorno proverà certamente a ribaltare il risultato. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La cronaca del ...

sportface2016 : #volley #Supercoppa maschile 2020, #Trento si aggiudica la semifinale di andata contro #Civitanova: la cronaca de… - sportskwkm : Oggi, 13 settembre, si torna in campo per le semifinali d'andata della Supercoppa Italiana di volley maschile. La s… - BeliceIt : [Volley] Europeo U18 maschile: una grande Italia batte 3-2 la Polonia, in finale c’è la Rep. Ceca - aldolicata : [Volley] Europeo U18 maschile: una grande Italia batte 3-2 la Polonia, in finale c’è la Rep. Ceca - CampobelloNews : [Volley] Europeo U18 maschile: una grande Italia batte 3-2 la Polonia, in finale c’è la Rep. Ceca -