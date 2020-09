Volley maschile, ottavi Coppa Italia 2020/2021: i risultati della prima giornata (Di domenica 13 settembre 2020) Si è conclusa la prima giornata degli ottavi di finale della Coppa Italia Superlega 2020/2021. Domenica 13 settembre 2020 sono infatti scese in campo le squadre impegnate nei gironi degli ottavi. Nel Girone B, la Kioene Padova ha conquistato una sofferta vittoria al tie-break sul campo della Consar Ravenna (19-25, 25-21, 25-23, 32-34, 7-15). Sconfitta casalinga anche per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, battuta in quattro set dalla Top Volley Cisterna (22-25, 25-23, 26-28, 19-25). Situazione inverse nel Girone A, dove i padroni di casa si sono imposti in entrambi i match di giornata. L’Allianz Milano ha superatola NBV Verona per 3-0 (21-21, 25-17, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Si è conclusa ladeglidi finaleSuperlega. Domenica 13 settembresono infatti scese in campo le squadre impegnate nei gironi degli. Nel Girone B, la Kioene Padova ha conquistato una sofferta vittoria al tie-break sul campoConsar Ravenna (19-25, 25-21, 25-23, 32-34, 7-15). Sconfitta casalinga anche per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, battuta in quattro set dalla TopCisterna (22-25, 25-23, 26-28, 19-25). Situazione inverse nel Girone A, dove i padroni di casa si sono imposti in entrambi i match di. L’Allianz Milano ha superatola NBV Verona per 3-0 (21-21, 25-17, ...

