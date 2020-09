Volley, Europei Under 18: Italia conquista l’oro in finale contro la Repubblica Ceca (Di domenica 13 settembre 2020) L’Italia vince la medaglia d’oro nel Campionato Europeo Under 18 maschile, superando in finale la Repubblica Ceca 3-0 (25-23, 25-16, 25-18). Vincenzo Fanizza riporta dopo ben 23 anni il successo continentale alla nazionale azzurra pre-juniores. Le medaglie complessive dell’Italia agli Europei pre-juniores salgono dunque a 8, di seguito l’elenco: 1995 Argento (Barcellona); 1997 Oro (Puchov); 2003 Bronzo (Zagabria); 2005 Bronzo (Riga); 2015 Argento (Sakarya); 2017 Argento (Gyor); 2018 Bronzo (Zlin); 2020 Oro (Lecce). La Polonia chiude terza, reduce dalla vittoria nella finale per il podio contro la Bulgaria per 1-3 (21-25, 27-29, 25-23, 23-25). Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) L’vince la medaglia d’oro nel Campionato Europeo18 maschile, superando inla3-0 (25-23, 25-16, 25-18). Vincenzo Fanizza riporta dopo ben 23 anni il successo continentale alla nazionale azzurra pre-juniores. Le medaglie complessive dell’aglipre-juniores salgono dunque a 8, di seguito l’elenco: 1995 Argento (Barcellona); 1997 Oro (Puchov); 2003 Bronzo (Zagabria); 2005 Bronzo (Riga); 2015 Argento (Sakarya); 2017 Argento (Gyor); 2018 Bronzo (Zlin); 2020 Oro (Lecce). La Polonia chiude terza, reduce dalla vittoria nellaper il podiola Bulgaria per 1-3 (21-25, 27-29, 25-23, 23-25).

