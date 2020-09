VIDEO | Rebic | Ho dimostrato di essere da Milan Cambio numero? Vi spiego

(Di domenica 13 settembre 2020) Le dichiarazioni di Ante, attaccante del, riscattato dai rossoneri, sulla conferma e non solo

Ante Rebic è a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Il club rossonero ha riscattato ufficialmente il calciatore croato, uno dei colpi importanti messi a segno dal Milan nella passata stagione. In ...Ronald Koeman è sempre più convinto di poter fare a meno di Arturo Vidal e di Luis Suarez tanto da non convocarli nemmeno per l'amichevole di oggi del suo Barcellona contro il Nastic Tarragona. Così p ...