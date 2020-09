Vicenda acqua, Altrabenevento: “La falda è contaminata, la strana amnesia di Artea” (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti“Accertata contaminazione della falda acquifera di Benevento da Tetracloroetile, la società Artea fa finta di dimenticare la sua ultima relazione di giugno 2020. I pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni vanno chiusi”. E’ l’incipit della nuova nota stampa sulla Vicenda tetracloroetilene di Altrabenevento. Prosegue Sandra Sandrucci, presidentessa dell’associazione: “E’ davvero sorprendente la risposta della società Artea sugli accertamenti della presenza di Tetracloroetilene nelle acque dei pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni, soprattutto quando sostiene, a mezzo stampa, di aver “consegnato i dati ad ottobre 2019 e che da allora nulla di nuovo è avvenuto”. Invece, come abbiamo dichiarato nel nostro precedente comunicato, la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti“Accertata contaminazione dellaacquifera di Benevento da Tetracloroetile, la società Artea fa finta di dimenticare la sua ultima relazione di giugno 2020. I pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni vanno chiusi”. E’ l’incipit della nuova nota stampa sullatetracloroetilene di. Prosegue Sandra Sandrucci, presidentessa dell’associazione: “E’ davvero sorprendente la risposta della società Artea sugli accertamenti della presenza di Tetracloroetilene nelle acque dei pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni, soprattutto quando sostiene, a mezzo stampa, di aver “consegnato i dati ad ottobre 2019 e che da allora nulla di nuovo è avvenuto”. Invece, come abbiamo dichiarato nel nostro precedente comunicato, la ...

Vicenda tetracloroetilene, Ciccopiedi (FI) attacca Comune e Gesesa

“All’indomani della nota diffusa da “AltraBenevento” sullo studio commissionato dal Comune per verificare la presenza di inquinanti nelle acque derivanti dai pozzi di Campo Mazzoni e Pezzapiana trovo ...

