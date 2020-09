Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBREORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SU VIA LITORANEA SI STA IN CODA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI LAGHI TRA VIANA E VIA SPINABELLA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO ASULLA METRO C CI SONO RALLENTAMENTI PER UN GUASTO TECNICO A TORRE ANGELA INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO ...