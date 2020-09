Verona | fattorino consegna le pizze e viene picchiato e derubato da baby gang

Leggi su chenews

(Di domenica 13 settembre 2020) Brutta esperienza per un rider amentre lavorava nelladelle. Unalo ha aggredito e. Un lavoro difficile, pagato poco e faticoso, ma un lavoro dignitoso e un bene prezioso per un pakistano di 44 anni cheleper potere mantenere se stesso e la sua famiglia. Ieri sera l’uomo ha vissuto una terribile esperienza e ha perso la cosa più importante per la sua attività: il motorino. Oltre a prendere botte ed essereanche dell’incasso della serata. E a commettere l’infame gesto sono stati ragazzi giovanissimi, c’era anche una ragazza. Non importa se erano le 3 di notte: laria era aperta e il ...