Verissimo, Giorgia Palmas annuncia il matrimonio con Filippo Magnini: «Avevamo rinviato tutto, ora siamo felici» (Di domenica 13 settembre 2020) Giorgia Palmas e Filippo Magnini saranno presto genitori di una bambina. L’ex velina, ospite di ‘Verissimo’ – nella prima puntata della nuova stagione – racconta la gravidanza e annuncia il suo matrimonio. Le nozze, previste inizialmente per il mese di marzo, sono state rinviate a causa del coronavirus e sono programmate per il mese di dicembre. «Sarà un bellissimo giorno e vorrei che ci fosse tutta la redazione di Verissimo», ha detto Palmas a Silvia Toffanin. Per quell’occasione ci sarà un passeggino in più. «Manca pochissimo. L’arrivo di questa bambina è stato un lampo di luce che squarciava il cielo. Questa notizia è avvenuta in un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 13 settembre 2020)saranno presto genitori di una bambina. L’ex velina, ospite di ‘’ – nella prima puntata della nuova stagione – racconta la gravidanza eil suo. Le nozze, previste inizialmente per il mese di marzo, sono state rinviate a causa del coronavirus e sono programmate per il mese di dicembre. «Sarà un bellissimo giorno e vorrei che ci fosse tutta la redazione di», ha dettoa Silvia Toffanin. Per quell’occasione ci sarà un passeggino in più. «Manca pochissimo. L’arrivo di questa bambina è stato un lampo di luce che squarciava il cielo. Questa notizia è avvenuta in un ...

LadyNews_ : #GiorgiaPalmas a #Verissimo: 'Con #FilippoMagnini ci sposiamo a dicembre' - infoitcultura : Giorgia Palmas a Verissimo, seconda figlia in arrivo: biografia e carriera - infoitcultura : Verissimo, Giorgia Palmas annuncia: “Io e Filippo ci sposiamo a dicembre” - ChiccoseDOC : A “VERISSIMO”, GIORGIA PALMAS.. IN DIRITTURA D’ARRIVO PER IL PARTO.. ANNUNCIA LA NUOVA DATA DELLE NOZZE CON FILIPPO… -