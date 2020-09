Vergognoso atto vandalico: sfregiata la marna di Punta Bianca nell’agrigentino [FOTO] (Di domenica 13 settembre 2020) Un Vergognoso atto vandalico ha sfregiato la marna di Punta Bianca. Nelle scorse ore qualche imbecille ha danneggiato la Bianca marna con della vernice. Questo è un atto gravissimo e penalmente rilevante, poichè compiuto in un bene tutelato paesaggisticamente e con un vincolo di immodificabilità, già dal lontano 2001. Mareamico ha presentato ai Carabinieri una denuncia per danneggiamento e inoltrato un esposto alla Regione, alla Soprintendenza, alla Capitaneria, al Sindaco ed alla Procura di Agrigento.L'articolo Vergognoso atto vandalico: sfregiata la marna di Punta Bianca ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Unha sfregiato ladi. Nelle scorse ore qualche imbecille ha danneggiato lacon della vernice. Questo è ungravissimo e penalmente rilevante, poichè compiuto in un bene tutelato paesaggisticamente e con un vincolo di immodificabilità, già dal lontano 2001. Mareamico ha presentato ai Carabinieri una denuncia per danneggiamento e inoltrato un esposto alla Regione, alla Soprintendenza, alla Capitaneria, al Sindaco ed alla Procura di Agrigento.L'articololadi...

