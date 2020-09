Venezia 77, Rai Cinema: "delusi" per i mancati premi a Le sorelle Macaluso e altri film (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo i premi di Venezia 77 Rai Cinema esprime "dispiacere" in un comunicato ufficiale per i riconoscimenti mancati a Le sorelle Macaluso, Notturno e Miss Marx. Un palmares deludente per Rai Cinema, quello di Venezia 77, che ieri si è concluso con il Leone d'Oro a Nomadland e la Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino. In un comunicato ufficiale che pubblichiamo di seguito, Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema ha ringraziato per il premio a I Predatori, ma ha espresso dispiacere e delusione per i mancati riconoscimenti a Le sorelle Macaluso di Emma Dante e ad altre pellicole da loro prodotte come Notturno e Miss Marx. "Grazie al ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo idi77 Raiesprime "dispiacere" in un comunicato ufficiale per i riconoscimentia Le, Notturno e Miss Marx. Un palmares deludente per Rai, quello di77, che ieri si è concluso con il Leone d'Oro a Nomadland e la Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino. In un comunicato ufficiale che pubblichiamo di seguito, Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Raiha ringraziato per ilo a I Predatori, ma ha espresso dispiacere eone per iriconoscimenti a Ledi Emma Dante e ad altre pellicole da loro prodotte come Notturno e Miss Marx. "Grazie al ...

LaStampa : Il premio per la sceneggiatura Sezione Orizzonti a Pietro Castellitto per i suoi «Predatori». La madrina Anna Fogli… - Open_gol : «È grandioso non vedere più quelle enormi navi da crociera», dice l’attrice nel discorso di ringraziamento. Ma la f… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Venezia 77, Rai Cinema: 'delusi' per i mancati premi a Le sorelle Macaluso e altri film… - PUNTOeVIRGOLAmf : #Repost @vonbroken (@get_repost) ··· A NOTTURNO!!! #notturno #gianfrancorosi @rai_cinema @01distribution #malamocco… - CulturSocialArt : A #PierfrancescoFavino la #CoppaVolpi. Tutti i premi della 77° mostra del Cinema di Venezia. #cultursocialart… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Rai La Rai a Venezia: oltre 100 ore di diretta, 260 di programmazione, 50 film messi in onda RAI - Radiotelevisione Italiana Mostra del Cinema di Venezia vintage. 1980: Fassbinder ubriaco e l’ira di Glauber Rocha

Manca un’ora alla cerimonia di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2020 e la memoria cinefila non può che tornare all’edizione 1980. Un Festival memorabile perché molte sono le novità introdot ...

Ascolti tv 12 settembre: boom per Tu si que vales

Rai 1 Techetechetè sigla il % con .000 spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai3 Qui Venezia cinema piace a .000 spettatori (%). Su ...

Manca un’ora alla cerimonia di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2020 e la memoria cinefila non può che tornare all’edizione 1980. Un Festival memorabile perché molte sono le novità introdot ...Rai 1 Techetechetè sigla il % con .000 spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai3 Qui Venezia cinema piace a .000 spettatori (%). Su ...