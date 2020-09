Usa, vice sceriffi feriti: Trump ritwitta video sparatoria | 'Se muoiono, processo veloce e pena di morte' (Di domenica 13 settembre 2020) 'Se gli agenti muoiono, pena di morte per il killer'. Donald Trump invoca la pena capitale per l'uomo che sabato ha teso un agguato a due vice sceriffi nella contea di Los Angeles . Il presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) 'Se gli agentidiper il killer'. Donaldinvoca lacapitale per l'uomo che sabato ha teso un agguato a duenella contea di Los Angeles . Il presidente ...

