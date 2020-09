Usa, vice sceriffi feriti: Trump ritwitta video sparatoria - 'Animali da colpire' (Di domenica 13 settembre 2020) 'Animali che devono essere colpiti duramente!'. E' quanto ha scritto il presidente americano Donald Trump in un tweet in cui ripubblica il video del Dipartimento dello sceriffo della Contea di Los ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) 'che devono essere colpiti duramente!'. E' quanto ha scritto il presidente americano Donaldin un tweet in cui ripubblica ildel Dipartimento dello sceriffo della Contea di Los ...

Agenzia_Ansa : Usa: sparatoria in California, 2 vice sceriffi in fin di vita. Trump ritwitta il video: 'Animali da colpire' #ANSA - MediasetTgcom24 : Usa, vice sceriffi feriti: Trump ritwitta video sparatoria | 'Animali da colpire' #donaldtrump… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Usa, vice sceriffi feriti: Trump ritwitta video sparatoria | 'Animali da colpire' #donaldtrump - giuaddo99 : RT @Agenzia_Ansa: Usa: sparatoria in California, 2 vice sceriffi in fin di vita. Trump ritwitta il video: 'Animali da colpire' #ANSA https:… - worldnews911 : Usa: sparatoria in California, 2 vice sceriffi in fin di vita – Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Usa vice Usa: sparatoria in California, 2 vice sceriffi in fin di vita ANSA Nuova Europa Usa, vice sceriffi feriti: Trump ritwitta video sparatoria | "Animali da colpire"

"Animali che devono essere colpiti duramente!". E' quanto ha scritto il presidente americano Donald Trump in un tweet in cui ripubblica il video del Dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Ang ...

Agguato a Los Angeles, gravi due vicesceriffi. Trump pubblica il video: «Animali da colpire»

Il video è scioccante: due vice sceriffi della Contea di Los Angeles, un uomo e una donna, sono in condizioni critiche dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro mentre si trovavano ne ...

"Animali che devono essere colpiti duramente!". E' quanto ha scritto il presidente americano Donald Trump in un tweet in cui ripubblica il video del Dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Ang ...Il video è scioccante: due vice sceriffi della Contea di Los Angeles, un uomo e una donna, sono in condizioni critiche dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro mentre si trovavano ne ...