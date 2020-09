Usa, Trump firma un ordine esecutivo per ridurre il prezzo dei farmaci (Di domenica 13 settembre 2020) Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo per ridurre i prezzi dei farmaci. Lo ha riferito lo stesso presidente americano, precisando che il provvedimento 'My Favored Nation' garantirà al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) Donaldhato un nuovoperi prezzi dei. Lo ha riferito lo stesso presidente americano, precisando che il provvedimento 'My Favored Nation' garantirà al ...

