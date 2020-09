Usa: oltre 30 morti per incendi lungo la costa ovest (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 13 SET - E' salito ad oltre 30 il bilancio dei morti provocati finora dagli incendi che stanno devastando la costa occidentale degli Stati Uniti. Gli Stati colpiti sono California, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 13 SET - E' salito ad30 il bilancio deiprovocati finora dagliche stanno devastando laoccidentale degli Stati Uniti. Gli Stati colpiti sono California, ...

giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Usa, oltre 30 morti per gli incendi lungo la costa ovest #usa - gianniskipper : RT @MediasetTgcom24: Usa, oltre 30 morti per gli incendi lungo la costa ovest #usa - MediasetTgcom24 : Usa, oltre 30 morti per gli incendi lungo la costa ovest #usa - iconanews : Usa: oltre 30 morti per incendi lungo la costa ovest - Roberto28132743 : RT @Roberto28132743: avviso a tutti: ancora non si è capito che il problema principale sulla questione virus, che oltre al fattore febbre e… -