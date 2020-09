Usa: oltre 30 morti per incendi lungo la costa ovest (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA, 13 SET - E' salito ad oltre 30 il bilancio dei morti provocati finora dagli incendi che stanno devastando la costa occidentale degli Stati Uniti. Gli Stati colpiti sono California, Washington e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA, 13 SET - E' salito ad30 il bilancio deiprovocati finora dagliche stanno devastando laoccidentale degli Stati Uniti. Gli Stati colpiti sono California, Washington e ...

MediasetTgcom24 : Usa, oltre 30 morti per gli incendi lungo la costa ovest #usa - kyyy_mi : RT @MediasetTgcom24: Usa, oltre 30 morti per gli incendi lungo la costa ovest #usa - GiaPettinelli : Usa: oltre 30 morti per incendi lungo la costa ovest - teletext_ch_it : USA, oltre 30 morti per i roghi - zazoomblog : Usa: oltre 30 morti per incendi lungo la costa ovest - #oltre #morti #incendi #lungo #costa -