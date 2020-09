Usa | emergenza incendi in California | decine di vittime sulla costa ovest

Leggi su newsmondo

(Di domenica 13 settembre 2020)in, migliaia di persone evacuate. Cinque città distrutte in Oregon. SAN FRANCISCO (STATI UNITI) – Nuovain. Da diversi giorni lo Stato americano è nella morsa delle fiamme con centinaia roghi attivi per le temperature alte e i forti venti che si stanno registrando in questa zona. Particolare attenzione per il territorio di San Francisco dove migliaia di persone sono state a causa dei roghi. “Gli– avevano precisato le autorità locali riportati da Sky Tg24 nei primi giorni dell’– stanno divampando in diverse direzioni e stanno danneggiando diverse comunità. Una massa d’aria arida sta spostandosi ...