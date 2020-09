Usa 2020, si assottiglia il vantaggio di Biden: +5% su Trump secondo sondaggio Fox (Di lunedì 14 settembre 2020) Un sondaggio di Fox News attribuisce a Joe Biden il 51% contro il 46% di Donald Trump. Lo scarto è vicino al margine di errore. WASHINGTON – Il 3 novembre si avvicina e la sfida tra Joe Biden e Donald Trump si fa sempre più serrata. sondaggio Fox, Biden +5% Il ticket presidenziale dem Biden-Harris è avanti di cinque punti a livello nazionale su quello repubblicano Trump-Pence, 51% a 46%: è quanto emerge da un sondaggio di Fox News, il primo della tv conservatrice che include anche i ‘running mates’ nei voti di preferenza. Lo scarto, precisa Fox, è vicino al margine di errore. La maggioranza dei probabili elettori ha un’opinione positiva di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020) Undi Fox News attribuisce a Joeil 51% contro il 46% di Donald. Lo scarto è vicino al margine di errore. WASHINGTON – Il 3 novembre si avvicina e la sfida tra Joee Donaldsi fa sempre più serrata.Fox,+5% Il ticket presidenziale dem-Harris è avanti di cinque punti a livello nazionale su quello repubblicano-Pence, 51% a 46%: è quanto emerge da undi Fox News, il primo della tv conservatrice che include anche i ‘running mates’ nei voti di preferenza. Lo scarto, precisa Fox, è vicino al margine di errore. La maggioranza dei probabili elettori ha un’opinione positiva di ...

