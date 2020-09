Us Open, Osaka batte Azarenka e conquista il suo terzo slam (Di domenica 13 settembre 2020) New York, 13 settembre 2020 " E' di Naomi Osaka l'edizione 2020, a porte chiuse, degli Us Open . La giapponese, testa di serie numero 2, ha sconfitto nella finale femminile la bielorussa Viktoria ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) New York, 13 settembre 2020 " E' di Naomil'edizione 2020, a porte chiuse, degli Us. La giapponese, testa di serie numero 2, ha sconfitto nella finale femminile la bielorussa Viktoria ...

Eurosport_IT : NAOMI OSAKA VINCE GLI US OPEN! La giapponese rimonta Vika Azarenka (1-6 6-3 6-3) e conquista il suo terzo Slam, il… - SkySport : ULTIM’ORA TENNIS US OPEN, WTA: NAOMI OSAKA VINCE IL TORNEO La giapponese batte Azarenka 1-6, 6-3, 6-3 #SkySport… - repubblica : Tennis, Us Open: trionfa Naomi Osaka, Azarenka battuta in rimonta [aggiornamento delle 06:25] - gggiusy_ : RT @rtamacc: Naomi Osaka, vincitrice dello US Open di quest’anno, ha indossato prima di ogni partita una mascherina con il nome di uomini e… - infoitsport : US Open 2020, Naomi Osaka conquista la finale femminile: rimontata e battuta Victoria Azarenka -