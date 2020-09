‘Uomini e Donne’, un ex tronista ha ricevuto la proposta di matrimonio: “Ho detto sì!” (Video) (Di domenica 13 settembre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne Alex Migliorini ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno, con cui vive una meravigliosa storia d’amore da quasi due anni e lo ha comunicato ai suoi fan tramite un post su Instagram: Abbiamo conosciuto Alex nel dating show di Canale 5 e dopo aver portato a termine il suo percorso sul trono era uscito mano nella mano con la sua scelta, Alessandro D’Amico ma la storia – nonostante le mille aspettative – era naufragata qualche mese dopo. A distanza di un po di tempo poi però l’ex tronista ha ritrovato l’amore e il sorriso accanto a un misterioso ragazzo di cui non si conosce il nome e i due hanno vissuto il loro rapporto alla luce del sole tra dediche social e dolci gesti, fino ad arrivare alla ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 settembre 2020) L’exdi Uomini e Donne Alex Migliorini haladidal compagno, con cui vive una meravigliosa storia d’amore da quasi due anni e lo ha comunicato ai suoi fan tramite un post su Instagram: Abbiamo conosciuto Alex nel dating show di Canale 5 e dopo aver portato a termine il suo percorso sul trono era uscito mano nella mano con la sua scelta, Alessandro D’Amico ma la storia – nonostante le mille aspettative – era naufragata qualche mese dopo. A distanza di un po di tempo poi però l’exha ritrovato l’amore e il sorriso accanto a un misterioso ragazzo di cui non si conosce il nome e i due hanno vissuto il loro rapporto alla luce del sole tra dediche social e dolci gesti, fino ad arrivare alla ...

