Uomini e Donne, ex protagonista confessa: “Mio padre ci ha sempre picchiati” (Di domenica 13 settembre 2020) Karina Cascella, ex protagonista di Uomini e Donne e ora influencer e opinionista, è stata un punto fermo della trasmissione soprattutto grazie al suo carattere pungente e la capacità di rispondere sempre a tono e senza peli sulla lingua. Tuttavia, la donna ha avuto una difficile infanzia a causa di un componente della sua famiglia, … L'articolo Uomini e Donne, ex protagonista confessa: “Mio padre ci ha sempre picchiati” Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Karina Cascella, exdie ora influencer e opinionista, è stata un punto fermo della trasmissione soprattutto grazie al suo carattere pungente e la capacità di risponderea tono e senza peli sulla lingua. Tuttavia, la donna ha avuto una difficile infanzia a causa di un componente della sua famiglia, … L'articolo, ex: “Mioci hapicchiati”

matteosalvinimi : La politica è fatta di idee, ma le idee camminano sulle gambe di uomini e donne, e vedendo da vicino la passione, l… - gennaromigliore : Prosegue il tour elettorale al fianco di @meb . Qui a #Frattamaggiore per Francesco Russo sindaco. Italia Viva: una… - SkyTG24 : 'Chi insulta decine di migliaia di donne e di uomini che in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a m… - alecsunshine_ : RT @CxBoRdErSz: repeat after me: le donne trans sono donne gli uomini trans sono uomini. i bisessuali non sono malati di sesso o confusi. i… - lelets : @Twittaia1 il calzino bianco vale anche per le donne, non solo gli uomini ?? -