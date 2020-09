UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 14 e martedì 15 settembre 2020 (Di domenica 13 settembre 2020) anticipazioni puntata 1049 di Una VITA di lunedì 14 e martedì 15 settembre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 14 settembre 2020Bellita chiede alla “rivale” Felicia di unire le loro forze pur di creare problemi alla storia d’amore tra Emilio e Cinta. Rosina si rende conto del motivo per il quale Liberto ha deciso di vendere i propri libri. Alfredo parla a Lolita del fatto Genoveva è stata ed è ancora sua complice. Lolita, dopo aver appreso la verità da Alfredo, è fuori controllo e aggredisce Genoveva! Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA ... Leggi su tvsoap (Di domenica 13 settembre 2020)1049 di Unadi lunedì 14 e martedì 15:Leggi anche: BEAUTIFUL,di lunedì 14Bellita chiede alla “rivale” Felicia di unire le loro forze pur di creare problemi alla storia d’amore tra Emilio e Cinta. Rosina si rende conto del motivo per il quale Liberto ha deciso di vendere i propri libri. Alfredo parla a Lolita del fatto Genoveva è stata ed è ancora sua complice. Lolita, dopo aver appreso la verità da Alfredo, è fuori controllo e aggredisce Genoveva! Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA ...

