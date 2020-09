Una Vita, anticipazioni oggi 13 settembre: la proposta di Bellita (Di domenica 13 settembre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 13 settembre 2020. Bellita viene a scoprire che la figlia Cinta ed Emilio si sono rimessi insieme. Non contenta, la Dominguez si rivolge alla sua acerrima rivale, Felicia, madre del ragazzo: perché non uniscono le loro forze per sabotare la storia d’amore dei figli? Cinta e Rafael si sono ritrovati, anche con l’aiuto di Camino e Antonito. La piccola Dominguez nonArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 13 settembre 2020)“Una”, puntata del 132020.viene a scoprire che la figlia Cinta ed Emilio si sono rimessi insieme. Non contenta, la Dominguez si rivolge alla sua acerrima rivale, Felicia, madre del ragazzo: perché non uniscono le loro forze per sabotare la storia d’amore dei figli? Cinta e Rafael si sono ritrovati, anche con l’aiuto di Camino e Antonito. La piccola Dominguez nonArticolo completo: dal blog SoloDonna

