Una vita anticipazioni | Marcia spia Felipe | l’avvocato se ne accorgerà?

(Di domenica 13 settembre 2020) Mediaset cambia ancora e nel pomeriggio di Canale 5 va in onda un episodio più breve, alla domenica, di Una. Per cui sei i nostri calcoli sono corretti, nella puntata di domani, 14 settembre 2020, dovremmo vedere la prima parte dell’episodio 1048! Come avrete visto di cose ne stanno succedendo davvero tante ad Acacias 38. Cinta ha deciso di non partire con Rafael, senza però dire ai suoi genitori che lo ha fatto per Emilio. Genoveva sembra essere pentita di tutto quello che ha fatto causando dolore a Liberto e a Rosina e potrebbe voler aiutare. La donna però non sa che Alfredo e Ursula tramano alle sue spalle…E poi c’è Rosina che sembra essere particolarmente vicina a Ignacio…Insomma tante cose potrebbero succedere nelle prossime puntate, iniziamo quindi da quella in onda domani 14 ...