Una Vita, anticipazioni: Lolita schiaffeggia Genoveva di fronte ai vicini (Di domenica 13 settembre 2020) Lolita schiaffeggia Genoveva - Una Vita Nervi tesi nel quartiere di Acacias nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 13 a venerdì 18 settembre 2020. Stanco delle bugie della moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido), il banchiere Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) spiffererà a Lolita (Rebeca Alemany) che anche la donna ha avuto a che fare nella truffa legata al Banco Americano. Il risultato? Su tutte le furie, Lolita accuserà pubblicamente Genoveva di essere una ladra e la schiaffeggerà di fronte a tutti i vicini. Tuttavia, la Salmeron potrà contare sull’appoggio, almeno apparentemente, di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Ecco le ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 settembre 2020)- UnaNervi tesi nel quartiere di Acacias nelle puntate di Unain onda da domenica 13 a venerdì 18 settembre 2020. Stanco delle bugie della moglieSalmeron (Clara Garrido), il banchiere Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) spiffererà a(Rebeca Alemany) che anche la donna ha avuto a che fare nella truffa legata al Banco Americano. Il risultato? Su tutte le furie,accuserà pubblicamentedi essere una ladra e la schiaffeggerà dia tutti i. Tuttavia, la Salmeron potrà contare sull’appoggio, almeno apparentemente, di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Ecco le ...

