Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 14 al 18 settembre 2020: il ritorno di Marcello (Di domenica 13 settembre 2020) Nelle nuove puntate di Un Posto al sole dal 14 al 18 settembre 2020 troveremo un personaggio familiare che era uscito di scena un pò di tempo fa’. Stiamo parlando di Marcello Sermonti, ma cosa lo spinge a ritornare? Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 14 al 16 settembre 2020: le dure parole di Roberto Lunedì 14 settembre 2020 – Le dure parole di Roberto: Roberto cerca di spiegare a Marina che questa volta non si lascerà ingannare, anzi farà di tutto per farle capire che non ha nessuna intenzione di mettersi da parte. Combatterà dunque per il suo amore, anche se Marina ha espressamente dichiarato di ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 13 settembre 2020) Nelle nuovedi Unaldal 14 al 18troveremo un personaggio familiare che era uscito di scena un pò di tempo fa’. Stiamo parlando diSermonti, ma cosa lo spinge a ritornare? Unaldal 14 al 16: le dure parole di Roberto Lunedì 14– Le dure parole di Roberto: Roberto cerca di spiegare a Marina che questa volta non si lascerà ingannare, anzi farà di tutto per farle capire che non ha nessuna intenzione di mettersi da parte. Combatterà dunque per il suo amore, anche se Marina ha espressamente dichiarato di ...

