Uccisa perché “infetta” | la storia d’amore tra Maria Paola e Ciro e il dolore della madre

Caivano (Na) – Non accettava la relazione tra la sorella e un compagno trans e così ha deciso di speronarli con la moto, provocando un incidente drammatico nel corso del quale è deceduta Maria Paola Gaglione, 22 anni. Sulla terribile vicenda è intervenuta anche Daniela Lourdes Falanga, donna transgender e figura di spicco del movimento Lgbti+ italiano che nei giorni scorsi è stata protagonista alla 77esima edizione del Cinema di Venezia il docufilm Red Shoes – Il figlio del Boss. Con un lungo messaggio postato sui social, Daniela ricostruisce quanto accaduto due notti fa ad Acerra (Napoli), facendo emergere la storia d'amore tra Maria Paola e Ciro. "A Caivano si sta scrivendo una delle storie ...

