Uccide la sorella perché gray | dramma terribile nel Napoletano

Maria Paola Gaglione è morta a Caivano in un incidente stradale. La donna avrebbe perso il controllo dello scooter, e la pista di un presunto pirata della strada sarebbe durata ben poco: a speronarla, ...Inseguita dal fratello in motocicletta, perché fidanzata con un uomo trans: così è morta Maria Paola Gaglione, la diciottenne di Caivano, rimasta uccisa venerdì scorso in un incidente. Era a bordo di ...