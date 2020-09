Tv | arrestata la famosa attrice per omicidio | “Ha ucciso mio figlio”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 13 settembre 2020) Tutte le foto a fine articolo. Ciò che Rhea Chakraborty sta vivendo è un vero e proprio incubo. Da quando il suo compagno è stato trovato morto lo scorso 14 giugno, la giovanedi Bollywood è finita nell’occhio del ciclone. Secondo quanto è stato riportato da Il Corriere, in merito alla scomparsa di Sushant Singh Rajput ci sono molti punti oscuri e l’unica che potrebbe far luce sul mistero sarebbe proprio Rhea. Il ragazzo e aspirante attore in cerca di lavoro è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Bantra, in un distretto di Mumbai. Le indagini avrebbero portato a una svolta sconcertante sul caso, affermando che la Chakraborty avrebbe procurato la marijuana al fidanzato in una dose che avrebbe poi causato la sua morte. Le autorità indiane, ...