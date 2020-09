TUTTOSPORT – “Musica | maestro!” | nasce oggi la Juventus di Andrea Pirlo

Leggi su calciomercato.napoli

(Di domenica 13 settembre 2020)è il giorno della primadi. Alle ore 10:30 i bianconeri affronteranno alla Continassa il Novara in amichevole. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di: “Musica, maestro!”. “Vidal si libera: Conte, arrivo!” è invece il riferimento all’Inter. Il centrocampista cileno sarà il prossimo rinforzo per i nerazzurri che stanno cercando di regalare al mister Antonio Conte una squadra competitiva anche per la prossima stagione. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Per il Napoli sarà una vera e propria trasferta-lampo quella di ...