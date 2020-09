Tuttosport: Hysaj-Napoli, vicino l’accordo per il rinnovo (Di domenica 13 settembre 2020) Ieri l’agente di Hysaj ha incontrato il Napoli per discutere del rinnovo dell’albanese. Secondo quanto scrive Tuttosport, l’intesa tra le parti sarebbe vicina. “Ieri potrebbe essere stata una giornata decisiva per il rinnovo di Hysaj. Giuntoli ha incontrato di nuovo il suo agente Giuffredi e pare sia stato trovato il punto di incontro tra la richiesta di 2,8 annui del calciatore a scadenza 2021 e l’offerta del Napoli di 2,2 milioni. Se rinnoverà l’albanese, si cercherà una squadra alla quale cedere in prestito Malcuit”. L'articolo Tuttosport: Hysaj-Napoli, vicino l’accordo per il rinnovo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Ieri l’agente diha incontrato ilper discutere deldell’albanese. Secondo quanto scrive, l’intesa tra le parti sarebbe vicina. “Ieri potrebbe essere stata una giornata decisiva per ildi. Giuntoli ha incontrato di nuovo il suo agente Giuffredi e pare sia stato trovato il punto di incontro tra la richiesta di 2,8 annui del calciatore a scadenza 2021 e l’offerta deldi 2,2 milioni. Se rinnoverà l’albanese, si cercherà una squadra alla quale cedere in prestito Malcuit”. L'articolol’accordo per ililsta.

In questo momento il Napoli dispone di tre terzini destri in rosa: il titolare Giovanni Di Lorenzo e le alternative Kevin Malcuit e soprattutto Elseid Hysaj. Stando a quanto scritto da Raffaele Auriem ...

Hysaj sembrava destinato a lasciare il Napoli. Il difensore ex Empoli tuttavia è molto apprezzato dal coach calabrese degli azzurri, Gennaro Gattuso. Il Napoli, in vista della nuova stagione, dovrà al ...

