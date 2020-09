Trump contro il complesso industriale militare: aumenta il pericolo di colpo di stato militare. La storia si ripete? (Di domenica 13 settembre 2020) Alla conferenza del Labor Day di questa settimana, il presidente Trump ha lanciato il guanto di sfida contro il complesso industriale militare angloamericano suscitando le preoccupazioni per un eventuale colpo di stato da parte delle Elite militari. Questo pericolo è stato enunciato dal senatore di stato Richard Black (un ex colonnello e ufficiale dell’intelligence) durante una conferenza del 5 settembre. Nel suo potente discorso che ha visto le ire dei vertici del Pentagono, Trump ha chiesto di riportare finalmente a casa le truppe americane e di porre fine alle “guerre infinite” dicendo: “Non sto dicendo che i militari sono ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 13 settembre 2020) Alla conferenza del Labor Day di questa settimana, il presidenteha lanciato il guanto di sfidailangloamericano suscitando le preoccupazioni per un eventualedida parte delle Elite militari. Questoenunciato dal senatore diRichard Black (un ex colonnello e ufficiale dell’intelligence) durante una conferenza del 5 settembre. Nel suo potente discorso che ha visto le ire dei vertici del Pentagono,ha chiesto di riportare finalmente a casa le truppe americane e di porre fine alle “guerre infinite” dicendo: “Non sto dicendo che i militari sono ...

