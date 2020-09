Trasferta lampo in Portogallo: il Napoli ripartirà subito dopo l'amichevole con lo Sporting (Di domenica 13 settembre 2020) Sarà una vera e propria Trasferta-lampo quella di oggi. Il Napoli, partito in mattinata, tornerà già stanotte in Italia, subito dopo la partita. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) Sarà una vera e propriaquella di oggi. Il, partito in mattinata, tornerà già stanotte in Italia,la partita.

RafAuriemma : Alle 10 il @sscnapoli partirà da #Capodichino per raggiungere #Lisbona e giocare stasera contro il @Sporting_CP la… - news24_napoli : Auriemma su Tuttosport: "Trasferta lampo del Napoli a Lisbona: dopo… - Castrese7 : RT @RafAuriemma: Alle 10 il @sscnapoli partirà da #Capodichino per raggiungere #Lisbona e giocare stasera contro il @Sporting_CP la quarta… - napolista : Mattino: Napoli, trasferta lampo a Lisbona. Andata e ritorno nella stessa giornata Gli azzurri partiranno in aereo… - LuigiLiccardo6 : RT @RafAuriemma: Alle 10 il @sscnapoli partirà da #Capodichino per raggiungere #Lisbona e giocare stasera contro il @Sporting_CP la quarta… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasferta lampo Mattino: Napoli, trasferta lampo a Lisbona. Andata e ritorno nella stessa giornata IlNapolista Il Valorugby si è allenato con la Nazionale

In attesa di sfide che valgono magari anche lo scudetto, il Valorugby di coach Roberto Manghi si sta allenando alla Canalina. Una trasferta lampo l’ha fatta martedì per andare a giocare una amichevole ...

In attesa di sfide che valgono magari anche lo scudetto, il Valorugby di coach Roberto Manghi si sta allenando alla Canalina. Una trasferta lampo l’ha fatta martedì per andare a giocare una amichevole ...