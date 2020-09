Tour de France: sulla salita del Grand Colombier trionfo sloveno, primo Pogacar, secondo Roglic che conserva la maglia gialla (Di domenica 13 settembre 2020) Dominio totale in questa tappa del team Jumbo Visma, con Wout van Aert che trascina i suoi già all'inizio dei 16 km di salita finale. Il colombiano Bernal può probabilmente iniziare a dire addio al bis, a 4 minuti di distanza dalla maglia gialla Leggi su firenzepost (Di domenica 13 settembre 2020) Dominio totale in questa tappa del team Jumbo Visma, con Wout van Aert che trascina i suoi già all'inizio dei 16 km difinale. Il colombiano Bernal può probabilmente iniziare a dire addio al bis, a 4 minuti di distanza dalla

