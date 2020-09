Tour de France 2020 | ordine di arrivo e classifica quindicesima tappa | vince Pogacar

(Di domenica 13 settembre 2020) Tadejha vinto ladelde, lunga 174.5 km e comprendente il percorso da Lione a Grand-Colombier. Il corridore del Team Emirates è riuscito ad avere la meglio in volata sul connazionale Primoz Roglic, attraverso un crono di 4:34.13. Terzo posto per l’australiano Richie Porte, distante 8” dalla prima posizione: di seguito l’d’della. L’didella4:34.13 Roglic +5” Porte +8” Lopez +15” Mas +15” Kuss +15” Landa +15” Yates +15” Uran +18” Valverde +24”

sportli26181512 : Tour de France: Pogacar vince la 15^ tappa, Roglic consolida la maglia gialla: Tadej Pogacar ha vinto il tappone al… - stedipi : RT @RaiSport: ????? #Pogacar fa il bis, #Roglic mette le mani sul #Tour Dominio sloveno nella 15ª tappa, crolla #Bernal ?? - fblorient19 : @Gianludale27 Perché è stato penalizzato? (Stavo guardando il finale del Tour de France) - Pierfanze208 : RT @carmelodipaola: Avete notato che le riprese del Tour de France non mostrano una sola bandiera dell'Europa? Essenzialmente bandiere fran… - RaiSport : ????? #Pogacar fa il bis, #Roglic mette le mani sul #Tour Dominio sloveno nella 15ª tappa, crolla #Bernal ??… -

17.25 Arriva adesso Damiano Caruso a 1’55”. Rimarrà saldamente nella top15. 17.24 Attenzione, è stata volata vera. Roglic non ha lasciato vincere Pogacar, se la sono giocata. Il giovane della UAE Emir ...Va a concludersi, per l’ennesima volta, sotto il segno della Slovenia, la seconda settimana del Tour de France 2020. Oggi è andata in scena la quindicesima tappa, da Lione al Grand Colombier, di 174,5 ...