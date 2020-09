Tottenham-Everton | Ancelotti | “A centrocampo tanta qualità” | Mourinho | “Non siamo al top”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) “Aabbiamoqualità con James Rodriguez, Allan, Doucouré e Gomes. Anche lo scorso anno la avevamo ma bisogna anche sapersi inserire senza palla“. Queste le dichiarazioni di Carlo, tecnico dell’, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 1-0 suldi Josè. Un risultato che il tecnico portoghese ex Inter reputa giusto: “Complimenti ad, ma voglio sottolineare che i miei giocatori non hanno fatto la preparazione, hanno avuto tante difficoltà dal punto di vista fisico, con alcuni che proprio non hanno fatto preparazione – ha spiegato-. Come si riparte? Lavorando, non c’è tanto tempo per pensare, a breve avremo ...