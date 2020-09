Torino: Rodriguez s'infortuna, Firenze a rischio (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - Torino, 13 SET - Il tecnico del Torino Marco Giampaolo è alle prese con un nuovo infortunato, a fermarsi durante l'allenamento odierna è Ricardo Rodriguez: l'esterno, uno dei nuovi granata, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, -, 13 SET - Il tecnico delMarco Giampaolo è alle prese con un nuovoto, a fermarsi durante l'allenamento odierna è Ricardo: l'esterno, uno dei nuovi granata, ha ...

sportface2016 : #Torino, si ferma Ricardo #Rodriguez: le sue condizioni - CORNERNEWS24 : #Calcio - Torino: Rodriguez s'infortuna, Firenze a rischio Problema agli adduttori per lo svizzero, Firenze a rischio - sportli26181512 : #Torino, Rodriguez infortunato: problema agli adduttori: Negativo il terzo giro di tamponi, finisce il ritiro. I gr… - CarloScuri80 : @PBPcalcio Pietro non mi torna una cosa. Volevano noi l'anno scorso Torreira e a meno di 40 nemmeno se ne parlava n… - ErreBerg : @carmi_ne No no hai ragione, è che spesso veniamo trattati da cretini da società anche piccole (v. Torino con rodri… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Rodriguez Torino, si ferma Rodriguez: problema agli adduttori Tuttosport Torino: Rodriguez s'infortuna, Firenze a rischio

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Il tecnico del Torino Marco Giampaolo è alle prese con un nuovo infortunato, a fermarsi durante l'allenamento odierna è Ricardo Rodriguez: l'esterno, uno dei nuovi granata, h ...

L’allenamento di domenica 13 settembre

Allenamento al Filadelfia per il Torino. Marco Giampaolo ha suddiviso l’organico in due gruppi, facendo svolgere a Belotti e compagni esercitazioni sulla parte atletica e poi un programma tecnico-tatt ...

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Il tecnico del Torino Marco Giampaolo è alle prese con un nuovo infortunato, a fermarsi durante l'allenamento odierna è Ricardo Rodriguez: l'esterno, uno dei nuovi granata, h ...Allenamento al Filadelfia per il Torino. Marco Giampaolo ha suddiviso l’organico in due gruppi, facendo svolgere a Belotti e compagni esercitazioni sulla parte atletica e poi un programma tecnico-tatt ...