Topi in piazza San Babila a Milano, i roditori escono dai cespugli vicino alla fontana: la video-denuncia (Di domenica 13 settembre 2020) escono da un cespuglio e si guardano intorno, indisturbati, mentre la gente passeggia tra i negozi vicini. In piazza San Babila, a Milano, spuntano i Topi. A documentarlo un video, girato pochi giorni fa, e inviato da una lettrice, Sharon Cappelli, al Corriere della Sera, di cui vi mostriamo una parte resa pubblica sul proprio account Instagram. Nelle immagini sono visibili in tutto una decina di roditori che entrano ed escono dai cespugli dell’aiuola. La video-denuncia, scrive la stessa cittadina è stata prontamente inviata al sindaco Beppe Sala, attraverso il social Instagram, ma per il momento non ci sono state risposte. Diversi i cittadini che, indignati, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020)da uno e si guardano intorno, indisturbati, mentre la gente passeggia tra i negozi vicini. InSan, a, spuntano i. A documentarlo un, girato pochi giorni fa, e inviato da una lettrice, Sharon Cappelli, al Corriere della Sera, di cui vi mostriamo una parte resa pubblica sul proprio account Instagram. Nelle immagini sono visibili in tutto una decina diche entrano eddaidell’aiuola. La, scrive la stessa cittadina è stata prontamente inviata al sindaco Beppe Sala, attraverso il social Instagram, ma per il momento non ci sono state risposte. Diversi i cittadini che, indignati, hanno ...

AMorelliMilano : Con #BeppeSala i veri padroni della città sono i topi: ieri in un asilo, oggi nella centralissima piazza San Babila. - Noovyis : (Topi in piazza San Babila a Milano, i roditori escono dai cespugli vicino alla fontana: la video-denuncia) Playhi… - LorLiga : @MarcoGranelliMI @BeppeSala , #Topi a #Milano . Io cammino spesso x la città, e ormai non è la prima volta che not… - Monlue66 : Topi in piazza San Babila a Milano, i ratti tra le persone a passeggio @corriere - sadape54 : Topi in piazza San Babila a Milano, i ratti tra le persone a passeggio -