Tirreno-Adriatico 2020 | ordine di arrivo e classifica settima tappa | vince Van der Poel

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) L’die ladelladella, tratto Pieve Torina-Loreto( 181.0 km). La volata di gruppo finale ha visto prevalere l’olandese Mathieu Van Der, con il tempo di 4h19’23”. Secondo posto per il portoghese Ruben Guerreiro, mentre terzo tempo per l’azzurro Matteo Fabbro, in testa sino a 400 metri dall’. Di seguito l’d’della sesta. L’DIDELLA: Mathieu Van der(AFC) 4h19’23” Ruben Guerreiro (EFI) ...